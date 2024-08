Silmud, saunad ja jumalik laguun

Narva muuseum pakub uut ekskursiooni, mis toimub laupäeviti Kreenholmi Joala vabrikus - punastest tellistest hoones, mille tornist avanevad hingematvad vaated ümbruskonnale. Suletud ühena viimastest kogu Kreenholmi kompleksis, on ettevõtte atmosfäär Joala vabriku ruumides säilinud parimal võimalikul viisil: seintesse on talletatud ketrusmasinate müra, trepiastmed aga mäletavad tänini sadu jalapaare, mis kord üles-alla jooksid… Seda peab tulema ja tunnetama! Siin, Eesti ja Venemaa vahel kuivanud jõesängis on saar, millest mõlemal pool voolab kaks korda aastas unustuse jõgi. Sellel saarel asuski kunagine Kreenholmi tekstiilivabrik.

Silmud on väga haruldane kalaliik, kuid Narva jõest püütakse silmu juba iidsetest aegadest. Prantsuse maalikunstnik Marc Chagalli nimelises restoranis pakutakse silmusid sinepikastmes. Maitsevad päris hästi. Chagall maalis eelmise sajandi alguses Narvas kaks maali.

Maitsvad silmud. Foto: Siim Kärno

Narva elektrijaamade juures on olemas meie oma Eestimaa «helesinine laguun», mis päikeselise ilmaga on tõesti jumalikult ilus. Muidugi ujuda siin ei tohi, sest vesi on leeliseline ja vee pH tase on erakordselt kõrge, kuid imetlemiseks sobib küll. Ongi puhkus nagu kusagil Maldiividel!

Suvel elab Narva «Veneetsia» oma igapäevast elu. Kohalikud grillivad, päevitavad, püüavad kala, rohivad peenraid ja värvivad kuure. Kui möödub turistidega paat, siis peatavad kõik hetkeks tegevuse ning lehvitavad mööduvatele külastajatele. Linn on elanikest peaaegu tühi, paljud väikesed poed on suvepuhkusel, sest töötajad veedavad suve just siin kanalite vahel daadžades. Nõukogude Liidu ajal oli tegemist liidu suurima omalaadse kooperatiiviga. Kanalite äärset kinnisvara hindavad kõrgelt eelkõige paadiomanikud, sest siin saab oma veesõidukiga sõna otseses mõttes treppi sõita. Veehoidlal patrullimine on igapäevaseks ülesandeks ka piirivalvuritele – peamiselt ikka elanike ning veel peal erinevate alustega liiklejate ohutuse tagamise huvides. Narva Veneetsia on justkui hästi hoitud saladus, mille avastamiseks tuleb tavapärastelt sissekäidud radadelt veidi kõrvale kalduda ja lasta Narval end taas üllatada!

Jalutades Oru parki Toilas, tasub aga pilk maas hoida, sest parki viivasse alleel on puude tüvedele tehtud muinasjutulised uksed, mis väärivad imetlemist ja jääduvstamist.

Päeva lõpus tasub jalutada Narva jõepromenaadil ning vaadata voolavat Narva jõge. Tema ei kiirusta mitte kusagile, jõel on aega küll. Just siin tabasin end mõttelt, et meie, inimesed, peame kiirustama elada, meie aeg ei ole igavene. Liiv siin rannas justkui laulaks sellest.

Tule ja kogu julgesti sel suvel Ida-Virumaal teistsuguseid elamusi, need jäävad alles ja ei kao mitte kusagile.