ODAVPILETID VÕI ÄRIKLASS Kas reisides on teeninduskultuur allakäigutrepil?

Kuid enamasti dokumenteeritakse seda, mida pakkusid süüa Swiss või Etihad, milline on ühe või teise lennufirma šampanjavalikus tehtud tootearendus või allakäik. Tuleb tunnistada, et selles on midagi sõltuvust tekitavat. Kuidas oli mul võimalik elada teadmata, milline näeb välja duširuum Emirates Airbus 380 pardal või et Japan Airlines (mille teenindust loetakse üldjuhul üksmeelselt fenomenaalseks) pakub oma first class’is erilist Queen of Blue teed, mille klaaspudel, hind ja serveerimise rafineeritus meenutavad kalli veini oma?