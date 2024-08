VIDEO Hullunud mees üritas lennuki ust keset lendu avada ja pakkus seksi ka stjuardessile

Gapco oli reisijana American Airlinesi lennul nr 2101, mis suundus 18. juulil Seattle'ist Dallasesse. Lennu ajal tehtud videotes on väidetavalt näha, kuidas Gapco hüüab reisijatele suvalisi lauseid, sealhulgas «Ma olen mõistlik» ja «Ma ei taha endale haiget teha.»

Videos on väidetavalt näha, kuidas särgita Gapcol on erkkollased sidemed ümber pahkluude ja randmete, samal ajal kui ta karjub, et teda tuleks haiglasse viia.