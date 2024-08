TURISTID KURDAVAD Maailma ilusaimaks nimetatud kohvik, kuid on miski, mis rikub kogu elamuse

Budapesti New York Café on saanud meedias lausa nii suurt tähelepanu, et paljud turistid kaugetest maadest reisivad Ungarisse selleks, et imetleda seda luksuslikku ilu ja nautida sajandi maitseid.

Kohvik, mis meelitab ligi umbes 2000 külastajat päevas, avati esimest korda 1894. aastal. See asub Budapesti Erzsébet körúti tänaval ja selle on kujundanud maailmakuulus Ungari arhitekt Alajos Hauszmann. Sisekujunduse on loonud Itaaliast inspireeritult Flóris Korb ja Kálmán Giergl. Laed aga on kaunistanud kunstnikud Gusztav Mannheimer ja Ferenc Eisenhut.

Nagu oodata võib, pole selles dekadentlikus kohas menüü sugugi odav. Pärastlõunane tee maksab lausa 72 eurot ja kohv umbes 12 eurot. Turistide vaieldamatuks lemmikuks on kohviku kuulus 24-karaadise kullaga cappuccino, mis on tõepoolest valmistatud ehtsast kullast.

Kuigi kohvik on olnud kunagine Budapesti kirjandus- ja kunstiringkondade süda, vajus see pärast Teist maailmasõda unarusse. Kuid 2006. aastal taastati see oma endises hiilguses, millest sai Ungari kultuuripärandi sümbol.

Kohviku hoone ise on küll imetlusväärne, kuid arvamused toidu kohta on erinevad. Mõne kohvikukülastaja sõnul ei ole toit midagi erilist, kuigi teed ja kohvi kiidetakse taevani. Nii palju, nagu on inimesi, on ka erinevaid arvamusi – ühtede jaoks koht on ideaalne, teiste jaoks aga ei vasta hindade ja kvaliteedi suhe ootustele.

Vaatamata kriitikale jagavad siiski paljud sotsiaalmeedia kasutajad vaimustust kohviku arhitektuurile ja atmosfäärile. Kui plaanite reisida Budapesti, peaks see kaunis kohvik olema külastamist väärt – eriti õhtusöögi ajal, kui rahvast on vähem.