FOTOD Need on 5 kõige ikoonilisemat olümpiastaadionit läbi aegade

Panathenaici staadion (Ateena, Kreeka)

330 aastat enne Kristust ehitatud Panathenaici staadionil korraldati 1896. aastal esimesed kaasaegsed olümpiamängud. Täielikult marmorist valmistatud staadion on sünnikohana ajaloos erilisel kohal. See iidne areen on eelkäijaks nii sportlikule pärandile kui ka arhitektuurilisele suursugususele.

Panathenaici staadion. Foto: Shutterstock

Wembley staadion (London, Inglismaa)

Wembley staadion, Inglismaa jalgpalli ikooniline sümbol, on pikka aega olnud kuulutatud spordi ja meelelahutuse maamärgiks. Algselt 1923. aastal avatud staadion läbis olulise ümberehituse, mis viidi lõpule alles 2007. aastal. Selle tulemuseks on vapustav koht, mis mahutab kuni 90 000 pealtvaatajat. Staadionil toimusid 2012. aastal olümpiamängude jalgpalliturniiri kuldmedalimängud. Selle silmatorkav omadus, 134 meetri kõrgune kaar, mitte ainult ei suurenda selle visuaalset atraktiivsust, vaid täidab ka olulist struktuurilist eesmärki.

Wembley staadion. Foto: Shutterstock

Pekingi Rahvusstaadion (Hiina)

Pekini Rahvusstaadion, hellitavalt tuntud kui Bird's Nest ehk otsetõlkes Linnupesa, tõusis 2008. aasta olümpiamängude ajal tänapäeva Hiina sümboliks. Selle ainulaadsel disainil, mille on loonud arhitektid Herzog & de Meuroni, on kütkestav võrestruktuur, mis loob optilise kerguse illusiooni, vaatamata selle tohutule suurusele.

See 91 000 istekohta mahutav arhitektuuriime on oma olümpiajuurtest kaugemale arenenud ja saanud kultuuriliseks maamärgiks, kus korraldatakse kontserte ja näitusi. See esindab riigi kiiret majanduslikku ja tehnoloogilist arengut.

Pekingi Rahvusstaadion. Foto: Shutterstock

Allianzi areen (München, Saksamaa)

Sellel areenil tegutsevad kaks Saksamaa tuntuimat jalgpalliklubi FC Bayern München ja TSV 1860 München. Taas arhitektide Herzog & de Meuroni disainitud areen, mis koosneb suurtest paneelidest, mida saab valgustada erinevates värvides olenevalt sellest, milline meeskond platsil mängib. Sellel nüüdisaegsel staadionil, kuhu mahub üle 75 000 inimese, on korraldatud arvukalt kõrgetasemelisi üritusi, näiteks jalgpalli maailmameistrivõistlusi.

Allianz Arena. Foto: Shutterstock

Kengo Kuma Jaapani rahvusstaadion

Tokyo olümpiastaadion, mis on ehitatud 2020. aasta olümpiamängude jaoks, on kombinatsioon traditsioonidest ja uuendustest. Tuntud arhitekti Kengo Kuma projekteeritud tipptasemel rajatis on kujundatud puitvõre struktuuriga. See peegeldab Jaapani pühendumust jätkusuutlikkusele ja loodusega harmoonias olemist. 68 000 inimest mahutav staadion oli 2020. aasta mängude keskpunkt, kus toimusid ava- ja lõputseremooniad ning erinevad kergejõustikuüritused.

Jaapani rahvusstaadion. Foto: Shutterstock