Turistidele ahvatlev Bulgaaria osutus elanike rahulolu poolest ELi madalaimaks

Eurostati küsitluse kohaselt on Euroopa kõige õnnetumaks riigiks nimetatud Bulgaaria. Küsitluses paluti inimestel hinnata oma eluga rahulolu kümnepallisüsteemis. Tulemused näitasid, et Bulgaaria oli ainus riik, mille keskmine hinne jäi alla kuue. Kuumaveeallikate ja kaunite Musta mere randade poolest tuntud riigi keskmine rahulolu hinne oli kümnest vaid 5,6.

Siiski pakub Bulgaaria oma rikkaliku ajaloo, kuulsate kloostrite, mägede ja veiniga palju rõõmu. Maalilise Vitosha mäe jalamil asuv pealinn Sofia on koduks enam kui 2000 aasta vanustele maamärkidele, millest paljud pärinevad Kreeka, Rooma, Ottomani ja Nõukogude okupatsiooniperioodidest.

Huvitaval kombel said madala sissetulekutasemega riigid, nagu Rumeenia ja Poola, kõrged rahulolu hinnangud, mis rõhutab subjektiivse heaolu ja majandusliku heaolu keerulist seost, vahendab Metro.

Aruandes märgiti, et õnnetunnet mõjutavad tegurid on vanus, haridustase, pere ja rahaline olukord. Noored vanuses 16 kuni 29 näitasid üldiselt kõrgemat eluga rahulolu võrreldes üle 65-aastastega, kuid see trend oli vastupidine riikides nagu Taani, Rootsi, Iirimaa, Holland, Luksemburg ja Soome