TÄHTSAIM KLÕPS Veenduge, et just see aspekt oleks reisipiltidel esindatud

Tihti langeb mitteametliku perefotograafi roll kellelegi, kes tagab, et paljud väärtuslikud hetked on fotodel ja videotes jäädvustatud. Professionaalseid pilte vaatamisväärsustest leidub arvukalt internetist või on need postkaartidel, kuid isiklikud fotod pere ja sõpradega lisavad unikaalse tähenduse.

Selline nõuanne oli eriti asjakohane enam kui 20 aastat tagasi, kui digikaamerad polnud veel laialt levinud. Tänapäeval, kui nutitelefonid pakuvad kõrgekvaliteedilisi pilte ja piltide arv pole piiratud, on see nõuanne endiselt sama oluline.

See ei tähenda, et peaksite kaunite maastike või kuulsate maamärkide pildistamist vältima. Lähedaste prioriteediks seadmine annab tuleviku jaoks rohkem mälestusväärseid ja erilisemaid pilte. Lõbusatest puhkusefotodest saab suurepäraseid fotoraamatuid, teemalisi jõulukaarte, seinakalendreid või lihtsalt toredaid meeneid seinale riputamiseks.

Sama teema seondub ka teise ideega, mida on isiklikes esseedes ja sotsiaalmeedia postitustes käsitletud: Emad, olles tihti need, kes on kaamera taga, ei näita end sageli perefotodel, sealhulgas puhkusereisidel. Reisiekspert Katrina Morrison meenutas, et oli kunagi oma pere pühendunud fotograaf. «Pärast nii mitmeid reise vaatasin vanu fotosid ja taipasin, et mind polnud üldse jäädvustatud,» ütles ta. Ekspert soovitas professionaali poole pöörduda, kes aitaks parimaid võimalikke pilte teha.