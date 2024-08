Viru Folk toob Alpid Käsmu: rahvamuusika sõprade jaoks on pandud kokku enneolematu programm

Põhjuseid, miks kaunisse Käsmu sõita ja folgi tippude muusikat nautida, on rohkelt. «Folkmuusika on ju teiste sõnadega rahvamuusika ja rahvale omane, inimlik ja lihtne,» selgitab kontserdikorraldaja Peep Veedla folkmuusika fenomeni ja publiku armastust.

Programm on igal aastal eripärane, sel korral pühendutakse Alpide piirkonna muusikale. Veedla kirjeldab: «Alpide kandi suurim eripära on vast joodeldamistraditsioon, mida kantakse edasi põlvest põlve ning samuti see, kuidas rõõmuga kantakse sealseid traditsioonilisi riideid: meestel traksidega nahksed põlvpüksid ja sulega kaabu, naistel korsetiga kaunid kleidid-seelikud ja pitsilised valged pluusid.»

Korraldaja julgustab kõiki huvilisi festivali külastama, sest selline võimalus ei pruugi enam tulla: «Sellist professionaalsete joodeldajate kontsentratsiooni pole Eestis varem kindlasti olnud ja kahtlane, et edaspidigi siia satub. See on ainukordne. Enamus neid muusikuid on Eestis esmakordselt.»