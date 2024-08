ETTEVAATUST Põhjus, miks ei tohiks lennukis kohvi juua

Lõppkokkuvõttes on igaühe enda otsustada, kas ta joob lennukis kohvi või mitte. Kuid esmalt tasuks kindel olla, et vesi vastab hügieeninõuetele.

Lennukites olev õhk on jahe, kuid kuiv ja seetõttu on mõistetav lennureisil tabab joogijanu. Kõige mõttekam oleks juua pudelivett, sest siis on kindel, et seal pole mingeid baktereid.