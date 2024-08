TOHOH Finnair saadab reisijaid New Yorki Jaapani kaudu

Laupäeval Helsingist New Yorki suundunud Finnairi lennuk naasis vaid tund pärast starti tagasi Vantaa lennujaama, sest õhusõidukis oli hakanud levima «terav ja ninnatorkav» lõhn, kirjutab Helsingin Sanomat. Hiljem lend tühistati tehnilistel põhjustel. Sama väljaanne avaldab nüüd, et osa reisijaid on ikka veel Soomes ning näiteks üks reisijategrupp tahetakse saata New Yorki ümberistumisega Jaapanis, mis toob kaasa lennuaja kasvamise 26 tunnile. Ümbermaailmareisile suunatud peaksid startima Helsingist pühapäeval kell 18.30 ja olema New Yorgis kohal esmaspäeval kell 15.50 kohaliku aja järgi. Finnairi kommunikatsiooniosakonnast on selgitatud, et suvel on raske leida piisavalt vabu kohti ning lennufirma eesmärk on gruppidena reisivad inimesed koos hoida.