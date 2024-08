Alustan sellest, et ma pole jaanipäevainimene ning võimalusel püüan leida viisi, et need eestlastele nii suured pühad kuskil mujal mööda saata. Seekord osutus minu valikuks Poola pealinn Varssavi. Esiteks on Varssavi üsna ligidal ning teiseks on Tallinnaga hea lennuühendus. Ja kolmas – mitte vähem tähtis – põhjus oli soov värskendada oma emotsioone ja muljeid. Olin Varssavis pea 30 aastat tagasi, kui autostopiga Euroopas hääletasin. Kuskilt ajusügavustest hakkavad välja ujuma üksikud mälupildid, silme ette tulevad mingid ähmaselt tuttavalikud kohad. Kuid see Varssavi, mis oli siis ja mis on nüüd, on totaalselt erinev.