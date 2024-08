Augustikuus leiab aset festival, kus tantsimine on lausa kohustulik

Sel aastal ümmargust juubelit tähistav elektroonilise muusika festivalil KÕU seob taaskord Võrumaa metsade vahel muusika ja erinevad kunstivaldkonnad, sh performatiivne etenduskunst ja installatsioonid audiovisuaalseks tervikrännakuks. KÕU kaheksal laval esitatakse peamiselt elektroonilist alternatiivmuusikat, sh. house, tech-house, techno, drum and bass, trap, glitchcore, jungle, psytrance, ambient, elektro-jazz ja palju muud. Seega - tants on lubatud? Ei, see on kohustuslik.