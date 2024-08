Aurav seos turbulentsi, nuudlite ja ebavõrdsuse vahel.

Hirm turbulentsi ees on pärast mitmeid tõsiseid intsidente kasvanud ja eestkätt Aasia lennufirmad on muutnud viise reisijate teenindamiseks. Enamasti on hakatud nõudlikumalt suhtuma turvavööde kinnitamisse, kuid Korea lennufirma Korean Air lõpetab ohutuse huvides alates 15. augustist kuumade kiirnuudlite snäkina pakkumise turistiklassi reisijatele, teatab BBC. Leitakse, et kui lennuk ootamatult stabiilsuse kaotama peaks, kujutavad tulise vedeliku seest lürbitavad nuudlid põletusohtu. Turvalisema alternatiivina hakatakse pakkuma näiteks pitsalõike, taignataskuid ja võileibasid.