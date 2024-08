ÜLETASID PIIRE? Airbnb külalised hämmastasid omanikku seal viibides ja hiljem veel pärast lahkumist

Airbnb võõrustaja oli maruvihane, kui külaline palus vähem kui kaks päeva pärast saabumist rohkem tualettpaberit. Võõrustaja jagas kogemust Mrs Messy kasutajanime all ka TikTokis.

Mrs Messy sõnul nõudis üks kolmest külalisest juba teisel päeval nende seitsmepäevasest viibimisest rohkem tualettpaberit. Naine selgitas, et ta üldiselt varustab Airbnb korterit kokku nelja tualettpaberirulliga, kuid külalised polnud sellega rahul.

Ta lisas, et pakub oma airbnb's ainult esialgseid esmatarbekaupu, mis sisaldavad kätepesuseepi, nõudepesuseepi, nelja pesuvahendikapslit, 10 kohvipakki, koort, suhkrut ja puhastusvahendeid.

«Öö hind on alla 90 euro. Seda hinda ei saa isegi Florida rannaäärses motellis,» kirjutas Mrs Messy vastuseks külalise nõudmisele. «Mis probleem on tualettpaberit osta, kui tead, et kasutad neli rulli päevas?»