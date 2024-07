Maitsev Malaga

«Minu mõtted muutusid sellel lõunamaa õhtul värssideks,« kirjutas oma märkmetesse Hans Christian Andersen, kui oli enda jaoks avastanud Malaga. Kõigist Hispaania linnadest, mida Andersen 1862. aastal külastas, sai Malagast see linn, kus kirjanik tundis end kõige õnnelikumana ja kodusemana. See tsitaat on maandunud ka Plaza de la Marina väljakul istuva muinaslugude looja pronksist kuju jalge ette. Eeldatavalt oli see jahedast Taanist saabunu jaoks üks umbes kolmesajast mõnusalt päikeselisest Andaluusia päevast, mis koos tollase värvika õhkkonnaga talle suurepärase tunde andis.

Kuna airBalticu lend maandub Malagas hilisel pärastlõunal ja tee kesklinna on vaevalt 10 km, siis annab see suurepärase võimaluse õhtuseks tutvumiseks vanalinnaga. Alustan sadama juures olevast hotellist Room Mate Valeria, kus paari kuu eest Argentiinast Malagasse kolinud Maria tutvustab hotelli eripära ja viitab kõigepealt lausele, mida saab lugeda tema kaelapaelalt: Do you want to sleep with me. See on osa kontseptsioonist, selgitab ta muheledes, sest Valeria ongi toakaaslane, kellega veedad oma hotelliöö ja samamoodi kõigis teistes Room Mate ketti kuuluvas butiikhotellides, näiteks Giuliaga Milanos või Brunoga Rotterdamis.