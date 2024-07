Air Canada purser karjus reisijate peale, lend tühistati

Sotsiaalmeedias lööb laineid video, mis filmitud laupäeval Kanada lennufirma Air Canada lennukis enne Casablancast Montreali, vahendab reisiuudiste portaal View From The Wing. Videos võib näha naissoost meeskonnaliiget, väidetavalt lennuki purserit, karjumas vaheldumisi inglise ja prantsuse keeles, mööda salongi edasi-tagasi tormamas ning käega vehkimas. Võib saada aru, et üht reisijat ähvardatakse lennukist mahatõstmisega. Pingete allikaks oli veebilehe Dayfr andmeil see, et reisija palus endale tekki, kuna lennuk oli külm, kuid tekke polnud piisavalt. Kabiiniteeninduse eest vastutava purseri käitumine on nii ebatavaline, et sotsiaalmeedias kasutavad paljud kommentaatorid selle kohta hinnanguid «läks hulluks», «šokeeriv» ja «power-trip».