Interneti on viimasel ajal vallutanud piltmõistatus, mis kutsub üles leidma pildile ära peidetud täringu. Öeldakse, et tegemist on keskmise raskusastmega ajumänguga ning need, kes suudavad täringu leida, olevat supernägemisega. Pane end proovile – kas oled üks nende seast?