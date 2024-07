OLED KA SEDA TEINUD? Stjuardess avaldas rõvedaimad asjad, mida inimesed lennul teevad

On inimesi, kes arvavad, et on täiesti normaalne jalatsid ja sokid jalast võtta ning paljad jalad eesolevale istmele panna. See pole just parim mõte, kuna paljud on põrandatele varem oksendanud. Samuti ei soovi keegi mõne võõra inimese jalgu oma nöo kõrvale.