Väga hea lennufirma alustab lende Stockholmi

Jaapani lennufirma All Nippon Airways alustab 31. jaanuaril 2025 lende Stockholm Arlanda ja Tokyo Haneda lennujaamade vahel, teatab veebileht Aviation24.be . Juba detsembris 2024 lisab All Nippon Airways liini Milanosse, veebruaris 2025 hakatakse Tõusva Päikese Maalt lendama aga ka Istanbuli. Stockholmi saabub lennuk Tokyost kell 6.20 hommikul ja Jaapanisse tagasi lennatakse kell 09.35 saabumisega 07.10 järgmisel päeval.

All Nippon Airways on Star Alliance liige ning on lennufirmade hindamisele spetsialiseerunud Skytraxi kohaselt üks vähestest viie tärni väärilistest lennufirmadest maailmas. Ka kõik teised nii kõrge hinnangu pälvinud lennufirmad on Aasiast: nendeks on Skytraxi kohtunike otsusel Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways ja Singapore Airlines.