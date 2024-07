Lihtsad nipid, et ajavööndite muutust reisides hõlpsamini taluda

Üks peamine nõuanne jet lag'i sümptomite vähendamiseks on vältida vedelikku väljutavaid jooke, nagu alkohol ja kohv. Need joogid süvendavad dehüdratsiooni, mis koos kuiva salongiõhuga võivad letargiat tekitada. Alkohol ja kohv häirivad ka une kvaliteeti, raskendades lennu ajal rahuliku une saamist. Nende asemel on soovitatav juua palju vett ja tarbida vedelikurikkaid toite, nagu salatit ja värskeid puuvilju, mis aitavad kehas vedeliku tasakaalu säilitada ja sihtkohta saabumisel enesetunnet parandada.

Teine strateegia jet lag'i leevendamiseks hõlmab sihtkohas õhtuni ärkvel püsimist, et uue ajavööndiga kiiremini kohaneda. Samuti aitavad aktiivsena püsimine ja tukastamise vältimine, et ärkveloleku tsüklit mitte häirida. Siinkohal tasub mainida, et viimane unetsükkel enne lendamist võiks võimalikult pikk olla, kui ajavööndite muutuse tõttu tuleb pikalt ärkvel olla.

Pärast maandumist tuleks end venitada ja vedelikke tarbida, et keha värskendada – nii väldid liiga varajast uinumist, kui sihtkoha ajavööndi kohaselt tuleks veel mitmeid tunde ärkvel olla. Mitme vahepeatuse puhul tasub kindlasti ka igas kohas võtta natuke aega, et ringi uudistada, kuna see lõõgastab keha enne järgmist lendu, soodustades lennukis uinumist, kui seda on vaja.

Hilisel pärastlõunal koju naasmine vähendab esimesel päeval ärkvel oldud aega, muutes kohalikule uneajale kohanemise lihtsamaks. Võimaluse korral tuleks kindlasti ka päevavalguses viibida, kuna see reguleerib naturaalset une-ärkveloleku rütmi, mis omakorda aitab pärast pikka lendu paremini uinuda. Siinkohal on tähtsaim see, et kodus tagasi olles tuleks tavapärasel kellaajal magama minna.

Kuigi jet lag on mitme ajavööndi ületamisel paratamatu, võivad need lihtsad nipid selle mõju oluliselt vähendada, aidates reisijatel sihtkohta jõudes end värskena tunda.

Allikas: Huffpost