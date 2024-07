KÕHE VIDEO Naine avastas puhkuselt tagasi tulles ahjust midagi eriti veidrat

Sageli tuleme puhkuselt tagasi, kartes puhkusejärgset lahtipakkimist ja pesu pesemist. Kuid üks naine oli kohkunud, kui avastas, et ta peab tegelema ka millegi muuga.

Redditi postituses kirjutas ta järgmist: «Olime 17 päeva puhkusel. Koju tulles avastasin ahjust midagi väga imelikku. Oletan, et see on hallitus, aga keegi ei mäleta, kas nad olid midagi selleks ajaks ahju jätnud. Kas seda on ohutu puhastada?»

Videos on näha, kuidas mingi kohev asi ripub ahju ülaosast alla. Redditorid pakkusid lahendusi ja nõuandeid, kusjuures üks inimene ütles, et võib-olla on isegi odavam kogu ahi välja vahetada, kui seda parandada.

Teine kommenteeris: «Tundub nagu hiir või rott oleks teie ahjust soojusisolatsiooni välja tõmmanud.»

«See pole seen. Ilmselt võib olla võis hiir või rott sinna kitsasse sooja kohta sisse pugeda ja soojusisolatsiooni välja tõmmata,» kirjutas kolmas.

Kuigi enamik inimesi järeldas, et tõenäoliselt oligi tegu närilistega, siis oli ka naljahambaid, kes pakkusid välja, et tegu võis olla «agressiivse mozzarellaga» või hoopiski kardinatega, mis on mõeldud häbeliku toidu jaoks.

Hea Postimehe lugeja, kas Sina tead, millega võib tegu olla?

Allikas: Reddit