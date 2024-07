UNISTUSTE REIS Rolf Roosalu täitis suure soovi: ühel hetkel tulid vee äärde vaalad!

Laulja avaldab saladuse, et põhielamus asub tegelikult matkarajast mõned kilomeetrid eemal, kus on kõige õigem põhjapunkt ning milleni jalutamine võtab aega umbes kaheksa tundi. «See oli selles mõttes elamus, et ühel hetkel tulid sinnasamasse vee äärde vaalad!»

Veel kiidab Roosalu seda, et Norras on ülimalt üksteist austav ühiskond ja tohutult sõbralikud inimesed. «Ma sain sellest poole reisi peal aru, kui ma avastasin, et kõik ühisWCd on täiesti puhtad.»

Roosalu usub, et selleks, et matkale sattuda, peab jõudma elus mingisse punkti. Ta soovitab sellistele reisidele minna spontaanselt ja vaadata päev korraga, mis seal ees ootamas on, sest nii tekib üllatuslikke hetki kõige rohkem.

Selle reisiga tuletab Rolf kõikidele meelde, et tähtis on elada hetkes ja et isegi kui tee on kivine või sile, tuuline või täis päikest, on iga lõpp vaid uue katsumuse algus, mis avab ukse järgmisele tasemele, rännakule, võimalustele.

Kokku sai autoga sõidetud 4950 kilomeetrit ja mägistel teedel jalgsi matkatud umbes 50 kilomeetrit.

Igal juhul oli reis Rolfile kasulik, sest tagasi Eestisse naastes tuleb tal taas tööasjade juurde asuda. Selle nädala pühapäeval on Palusalu aedades tulemas tore akustiline kontsert ning augustikuus on Rolfi näha Tartu lauluväljakul Tribute Festil.