TASUB TEADA Üldjärjekorrast praamile saamine ei pruugi õnnestuda.

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre ja tema kass said kibeda kogemuse osaliseks, kui püüdsid sõita Vormsile, kus asub Pilvre maakodu. «Elasin õndsas teadmises, et kuigi praam on välja müüdud, on pool jäetud üldjärjekorrale. Alati olen nii nädala sees praamile saanud,» kirjutab Pilvre, kes tahtis saarel teostada remont- ja haljastustöid. «Paraku sai üldjärjekorrast peale kaks autot ja helistamisel selgus, et kell 18.20 mahuks üks «kohalik» (sissekirjutatu). Nii me siis otsa tagasi pöörasimegi, naudime hoopis linnamelu sel nädalavahetusel. Lihtsalt kirjutan siin, et kui Vormsi praami autokohad on otsas, siis nad ka on. Üldjärjekorrast ei pea autosid peale saama. Ikka õpin uusi asju, ka kõrges eas.»

Pilvre kommenteeris Postimehe reisiveebile, et teda ennekõike häirib asjaolu, et broneeringukeskkonnast ei tule välja, kui praam on väljamüüdud, samuti ei ole selgelt öeldud, et ootejärjekorrale pole enam eraldatud vanamoodi kohtasid. «See peaks olema selgelt näha,» leidis Pilvre. «Praegu ootas ka 5 lolli autodega tund aega.»

«Ettevõttele pole kasulik seda infot jagada, sest võib jääda kohti, kui keegi ei tule,» märkis Pilvre samas irooniliselt. «Siis on miinus sissetulekus.»