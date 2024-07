Ülemaailmne IT-probleem võib häirida ka hotellide kasutamist

Täna üle planeedi asetleidvad IT-häired on takistanud lennujaamade tööd pea kõigil mandritel. Ennekõike on olnud häiritud lendudele registreerumine, kuid sotsiaalvõrgustikus X levib ka foto näiteks tühjadest ja sinakalt kumavaist ekraanidest Delhi lennujaamas, millel peaks kuvatama väljuvate lendude kohta käivat olulist infot. Lennu-uudiste lehe Simpleflying andmeil on põhjuseks küberjulgeoleku vallas tegutseva ettevõtte Crowdstrike ebaõnnestunud tooteuuendus.

Turismiettevõtja Tiit Pruuli märkis, et tema teada on Eestis olnud probleeme Booking.com kaudu tehtud broneeringutega, kuna alati pole õnnestunud raha mahavõtmine Booking.com virtuaalkaartidelt. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp sõnas Postimehe reisiveebile, et praegu süsteemid üldjoontes siiski töötavad. Ka Tallinki pressiesindaja Katri Link sõnas, et laevafirmal probleeme ei esine.