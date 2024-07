VIDEO Laulja Justin Timberlake'i viimane peatus enne vahistamist pakub turistidele palju lõbu

«Baarmen sai kohe aru, et tahame martinit,» lisas tema naine Jessica Evans, 38-aastane kinnisvaratöötaja. «Teised kliendid kutsusid seda lihtsalt «Justiniks» ning see pakkus kõigile palju nalja!»

«Ta oli seal pidutsemas,» ütles Jessica. «See oli äge. Tundub, et me satume ainult sellistesse kohtadesse, kus kuulsused joovad.»

Anonüümseks jääda sooviv 30-aastane naine New Yorgist avaldas, et sai baarmenilt kivinäoga vastuse, kui ta tsiteeris Timberlake'i «SexyBack» lüürikat.

«Sag Harbori ja selle juhtumi ümber on palju elevust,» ütles ta. «Ma arvan, et see on linnale tõesti hea – seni, kuni me ikka oma laua saame.»