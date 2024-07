OLE TEADLIK Arst jagas hirmutavat põhjust, miks pagasit ei tohiks kohe pärast reisi lahti pakkida

Siiski on siin konks: kohvri sulgemine mõneks tunniks või isegi päevaks ei takista invasiooni. Dr. Singh soovitab reisijatel jätta kohvrid kaheks nädalaks suletuks, et ebameeldivate putukate levikut vältida, vahendab Daily Mail.

Arsti nõuanne oli paljudele laiskadele reisijatele teretulnud üllatus. Mitmed neist rõõmustasid, et lahti pakkimise edasilükkamine võib neile tegelikult kasulik olla. Üks inimene kirjutas: «Nii et minu edasilükkamine on arsti poolt heaks kiidetud. Täiuslik.»

Teised inimesed tunnistasid, et nad pakivad kohe pärast koju jõudmist lahti. Üks kirjutas: «Ma pakin lahti ja viskan kõik pesumasinasse kohe, kui koju jõuan. Mul on kõiki asju vaja, millega reisin!»

Eric Braun, sertifitseeritud entomoloog, ütles väljaandele: «Sa võid riideid pärast kuivatamist pesta. Vesi pole piisavalt kuum, et lutikaid tappa.» Ta lisas, et kõik riided ja esemed tuleks umbes 30 minutit kõrgel temperatuuril kuivatis hoida.

«Kui sul on esemeid, mida kuivatisse ei saa panna, mis vajavad keemilist puhastust, aseta need kotti ja vii keemilisse puhastusse,» ütles Braun. «Seejärel kontrolli oma pagasit ja kui sa kahtlustad, et pagasis on voodilutikad, siis lase see professionaalselt töödelda.»