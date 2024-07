AINULT NAISTELE Just nii saad üksinda reisides täiel rinnal ohutult puhkust nautida

Ära karda abi küsida

«Üksi reisimine toob kaasa tohutu iseseisvuse. See on hämmastav tunne, mis kasvatab palju enesekindlust,» ütles noor naine. «Olen abi küsimist aeg-ajalt vältinud – kas siis sellepärast, et see tundub piinlik või seetõttu, et kõhklesin võõraid usaldada.»

Ta lisas, et alati ei pruugi kõigega üksi hakkama saada: «Tekkis märkimisväärne hetk, mil mõistsin, et ma ei saa kõike ise välja mõelda ja ma ei peagi seda alati suutma.»

Eira teiste arvamusi

Sierra saab oma ühismeedia kontol tihti kommentaare selle kohta, kuidas tema reeglid üksi reisimiseks on liialdatud, kuid ta keeldub teiste arvamustega arvestamast.

«Fakt, et nii paljud naised suudavad minuga samastuda, on pettumust valmistav ja kurb meeldetuletus, et peame tegema suuri pingutusi, et turvaliselt saada samu kogemusi, mida mehed saavad kergemini saavutada,» nentis ta. «Julguse leidmine üksi reisimiseks on enamasti sisemine töö, kuid toetav naiste kogukond sinu kõrval võib tõesti palju muuta.»

Parim aeg minna

«Usun, et üks parimaid aegu üksi reisimiseks on siis, kui oled oma elus mõne hirmutava või destabiliseeriva pöördepunkti keskel. Ausalt öeldes polnud ma kunagi isegi mõelnud üksi reisimise kontseptsioonile. Ma ei arvanud, et see võiks minu jaoks võimalik olla.»

Sierra lisas, et oluline on leida täpset informatsiooni ja usaldusväärseid allikaid, mis annaksid sellise suure ettevõtmise alustamiseks piisavalt palju enesekindlust.

«Üksi reisimise elumuutvat mõju on raske selgitada, kuna sellega pole midagi tõeliselt võrreldavat,» kiitis ta.

Allikas: Daily Mail