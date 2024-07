Reisikiri, mis peaks rääkima Londonist

Kui laste olemasolu peaks tavaliselt olema kaart, mis avab mõned uksed ja pehmendab südameid, siis airBalticus juba selliste võtetega löögile ei pääse. Teeninduslaua noormees kinnitab firmapoliitikat, mis ei võimalda reisijate toitlustamist. Sel hetkel ma muidugi ilmselt sarnaselt temale ei tea, et see on Euroopa Liidu lennureeglites ette nähtud. Soovin rääkida tema ülemusega, keda ei ole tööl. Siiski proovib noormees ühele telefonile helistada ning saab sealt kinnitust, et toitlustamist pole ette nähtud. Ta esitab sama küsimuse ka teisele telefonile ning ütleb, et ülemuse sõnul pole söögi pakkumine võimalik. Aga ülemust polnud ju tööl. Natukese aja pärast liitub noormehega neiu, kes teatab resoluutselt, et tema on ülemuse asetäitja ja mingit sööki pole ette nähtud. Kobime taksodesse, et jõuda hotelli, kus vastu tahtmist öö veeta. Tegemist pidada olema peene ja uue Riia hotelliga, kus vastuvõtus on üksainus unine prillidega noormees ning restoran on hoopiski kinni, mis välistab ka toateeninduse. Poisil läheb aega maa ja ilm, sest sissekirjutamisel tahab ta pangakaardi numbreid tagatiseks. Igati tavapärane praktika, aga antud juhul ei saa aru, kuidas saab mu pangakaart olla tagatiseks airBalticu tasutavale toale. «See on sellepärast, et me saime alles poole tunni eest teada, et meile tulevad lennufirma kliendid,» põhjendab poiss rahulikult ning kaob pärast seda umbes pooleks tunniks kuhugi taharuumidesse. Võib-olla appi voodeid üles tegema. Ootamine on piisavalt pikk, et jõuda jutule kaaskannatajatega, kes samuti airBalticu tõttu sunnitud hotellis ööbima. Selgub, et nende saatus on veelgi muljetavaldavam. Nimelt pidanud nad sõitma otse Vilniusest Dubrovnikusse, kuid enne maandumist teatati, et väljas on torm ning pole võimalik maanduda ning reisijad viidi tagasi Vilniusse. «Me olime kokku seitse tundi õhus,» räägib nooremapoolne naine ning näitab lennuki aknast tehtud pilti, kust avaneb selge vaade, mis tormist esmapilgul ei kõnele. Niisiis toodi reisiseltskond Vilniusest Riiga, kus nemadki veetsid öö, et järgmisel päeval sõita Kopenhaagenisse ja sealt Dubrovnikusse ehk ka neilt reisijatelt sai kõva ööpäev ära võetud.