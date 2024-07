Rooside saar Gotland

Gotland ehk Ojamaa on Rootsi üks kaunimaid puhkerajoone. Siin tekib soov igas paigas peatuda ja pildistada. Oma külaskäiku Gotlandile võin tinglikult nimetada ka snapshotiks (tõlkes - hetkepilt), mis on Jaapani turistide lemmikväljend. Nad astuvad autost välja, teevad kõige ilusamatest kohtadest fotod ja lähevad edasi. Kui neilt pärast reisi küsida, mis oli meeldivaim elamus, vastavad nad, et ei tea, pole veel reisipilte vaadanud. Minul tekkis saarel viibides sama tunne.

Gotland on Läänemere suurim saar ning kuulub Rootsi kuningriigi koosseisu. Saarel leidub palju keskaegseid kirikuid ja muinasaja rajatisi. Balti mere pärliks kutsutud ning samal ajal Ojamaa keskuseks olev Visby linn on 20 000 elanikuga, üle 5000 aasta vanune hansalinn. Linna peetakse kõige paremini säilinud keskaegseks linnaks kogu Põhja-Euroopas. Gotland on rootslaste kõige lemmikum suvituskoht.

Gotlandi külastab aastas umbes kaks miljonit inimest, kuid siiski leidub kohti, kus turiste väga silma ei hakkagi. Foto: Erakogu

Suvisel ajal pääseb saarele hõlpsasti Tallinki erikruiisidega. Viimased kruiisid sel suvel toimuvad veel augustikuus, nii, et kiirusta, et saada osa augustikuus toimuvatest keskaja päevadest, mil saar on eriliselt kaunistatud ja toimub palju erinevaid sündmusi. Keskaegse peo kulminatsioon on suurejooneline rüütliturniir. Saarele viib Sind Tallinki valge leedi Victoria I. See on väärikas kruiisilaev, mille päikesetekil mõnulemine on kohustuslik osa suvisest merereisist. Tegevust jagub siin kõigile.