TEEB KADEDAKS? Luksuslike reiside korraldaja rääkis rikkurite eriskummalistest soovidest

Hummingbird Executive rakendust juhtiv Deborah Duquesne jagas juhtumit, kus ta korraldas 9,2 miljoni euro suuruse reisi. Grupireis käis 11 erinevas riigis ning transpordiks kasutati eralennukeid ja jahte, peatuti luksuslikes häärberites ning terve kuue kuu jooksul kasutati teenindavat personal.

«Ühtki kulutust mitte säästev kuuekuuline reis hõlmas uhket 18 magamistoaga häärberit Lõuna-Prantsusmaal ja üht ihaldatuimat mägimajakest Courchevelis,» rääkis ta Daily Mailile. «Ülima VIP-kogemuse jaoks tagasin, et mõlemad häärberid olid täielikult mehitatud relvastatud turvameeste, teenindava personali, erakoka, kuulsusest isikliku treeneri ja olümpiakuldmedalistist tennisetreeneri tundidega.»

Enamik reisijaid on valmis rohkem söögikohtadele kulutama ning umbes pooled kogemustele ja majutusele. Suured kulutajad on valmis rohkem maksma, et just ainulaadseid kogemusi saada.

Duquesne meenutas Lähis-Idast pärit ärimehe palvet, kes soovis oma tütre 11. sünnipäevaks haruldast rohelist teemanti, millega tema tiaarat kaunistada. Selliste ekstravagantsete soovide täitmine on osa tööst, mida rikaste ja kuulsate reisikorraldajad teevad.

RDB Hospitality Rob DelliBovi jagas mõningaid konkreetsemaid nõudmisi, millega ta on kokku puutunud. Tema sõnul on kõige tavalisem kriteerium mõni spetsiifiline mark pudelivett. «Kõigil on oma eelistatud pudelivesi, mis on naljakas,» rääkis DelliBovi CNNile. «Minu jaoks pole erinevust pudelivee maitsel, kuid mida mina ka tean?»

Külalised on samuti nõudlikud temperatuurisoovides ja seda alates toast kuni vanniveeni, kuid mõnel kliendil on veelgi kummalisemad nõudmised. Üks endine klient soovis, et iga hotellitoa juures oleks keskmise suurusega koer saba liputamas. Teine klient ei tahtnud riideid pakkida, vaid soovis, et igas sihtkohas ootaksid teda uued riided.

«Miljonärid näevad reisimist rohkem kui lihtsalt viisi lõõgastumiseks – nad näevad seda kui võimalust luua püsivaid mälestusi ja luksusliku elustiili nautimiseks,» ütles reisitööstuse analüütik ja Radical Storage'i kaasasutaja Giacomo Piva Yahoo-le.

«Luksusreiside agendid kohandavad reise suure hoolega, et need vastaksid klientide eelistustele, tagades, et ainus asi, mida nad peavad tegema, on oma kohvrid pakkida; ülejäänu eest hoolitseme meie,» ütles Duquesne.