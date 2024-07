PÕRGULIK TEMPERATUUR Julged turistid jahivad Surmaorus kuumarekordit

Surmaoru temperatuurid on viimastel päevadel 53,3 kraadini tõusnud ning praeguse kuumalaine tõttu arvatakse, et viimase saja aasta 56,6-kraadine kuumarekord saab ületatud.

Californiast pärit Andrea Karunanayake sai hoiatuse, et selline kuumus on ohtlik, kuid ta ei suutnud elamusele vastu panna: «Ausalt öeldes on see lausa šokeeriv. Ma ei tea, kuidas siin üldse midagi ellu suudab jääda.»