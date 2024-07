5 asja, mida suvistele väljasõitudele kaasa võtta

Päikesekaitsevahendid

Päikese UV-indeks on Eestis kohati päris kõrge. Seetõttu on vajalik kasutada piisava SPF kaitsefaktoriga päikesekreemi, et vältida päikesepõletust ning vähendada nahavähi riski. Samuti on olulisel kohal kvaliteetsed päikeseprillid, mis kaitsevad silmi UV-kiirguse eest. Nokamüts või kübar on samuti hea mõte, sest need hoiavad pea ja näo varjus.

Külmakast

Palavate ilmadega toidu säilitamiseks ja jookide külmas hoidmiseks on suvisele väljasõidule hea kaasa võtta külmakott, külmakast või autokülmik. See tagab, et ööbimispaika jõudes ei oleks toit riknenud või üles sulanud. Samuti ei ole midagi paremat kui palava ilmaga mõne jahutava joogiga end kosutada.

Sääsetõrjevahendid

Pole midagi tüütumat kui sääsed, kes ilusa suveõhtu nautimise keerukaks teevad. Et mitte lasta sääskedel õhtut ära rikkuda, tasuks kaasa võtta erinevaid sääsetõrjevahendeid. Kaubanduses on saadaval väga palju erinevaid valikud – kehale ja riietele kantavaid õlisid ja aerosoole. Palju on populaarsust kogunud ka erinevad sääsepeletid, mis kasutavad sääsetõrjeainena pralletriini.

Meelelahutus

Erinevad mängud teevad puhkusel olles vaba aja veetmise eriti toredaks. Näiteks mängud Mölkky või Petanque sobivad kogu perele ning ei vaja mingisugust sportlikku ettevalmistust. Sportlikuma vaba aja veetmise austajad leiavad rõõmu näiteks sulgpallist või tihti pakub ka kõige tavalisem pall palju lõbusaid hetki.

Võimalus end puhkusel olles välja lülitada

Kui on aga soov puhkuse ajal pigem lõõgastuda, siis on hea kaasa võtta juhtmevabad kõrvaklapid, mida saab kasutada nii muusika kuulamise kui ka ümbritseva müra summutamise eesmärgil. «Kõrvaklappidega on võimalik nautida muusikat või kuulata podcast'e kõrvalolevaid inimesi häirimata. Samuti on tänapäeva juhtmevabadel kõrvaklappidel tasemel mürasummutus, mis võimaldab ka kõige valjemas seltskonnas endale aega võtta,» ütleb tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Et puhkusel olles ei pruugi olla võimalust juhtmevabasid seadmeid sageli laadida, muutub oluliseks ka nende piisav aku kestvus. «Näiteks uute Huawei FreeBuds 6i aku võimaldab muusikat kuulata kuni 8 tundi järjest ning laadimiskarbiga töötavad need kõrvaklapid lausa kuni 35 tundi,» toob Mishina näite ning lisab, et pikk aku kestvus tagab muusika ja podcast'ide nautimise terveks päevaks, olgu see siis matkal, rannas või mujal looduses.

Foto: Huawei FreeBuds 6i