UNUSTA NUTT JA JONN 8 nõuannet kordaläinud perepuhkuseks

Vali reisiplaani erinevad sihtkohad

Eduka perepuhkuse tagab sihtkohtade varieeruvus. Tee nimekiri kohtadest, mida võiks külastada ning jaga need reisi peale nii, et linnamelu vahelduks looduses viibimisega. Linna kohvikutes, muuseumites, mänguväljakutel ja parkides pole hirmu, et hakkaks igav ning iga minut on garanteeritult sisustatud. Lastega piisab mõnest sellisest intensiivsest päevast, kui kõik osapooled tajuvad läbipõlemist ja on valmis koju minema. Seepärast on hea pärast linnamelu suunduda mõnda rahvusparki loodust nautima või randa laisklema ja liivalosse ehitama.

Vali õige transport

Kuigi odavlennufirma soodsad piletid ja seiklused ühistranspordiga kõlavad põnevalt, muutuvad need teatud vanuses lastega üsna suureks väljakutseks. Kõige lapsesõbralikumateks transpordivahenditeks on auto ja laev ning sobiliku lennuajaga lennuk. Laevas saab laps veeta aega mängunurgas, mugavalt koos vanematega restoranis süüa, vajadusel tekil värsket õhku hingata ning kõige trooniks ka öö voodis magades veeta. Auto tagab aga vabaduse planeerida reisi nii, et iga pereliikme vajadustega oleks arvestatud, samuti annab see neljarattaline vabaduse pakkida kotte liigse kaalu pärast muretsemata ning teha peatuseid just siis, kui selleks vajadus peaks tekkima.

Sõidu kestus olgu lapsesõbralik