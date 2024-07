Buckinghami palee avas külastajatele uusi uksi

Briti kuninglik perekond võimaldab huvilistel nüüd väisata ka palee seni avalikkusele suletud ala palee idatiivas, vahendab BBC . Muu hulgas saab näha ka hiinapärases stiilis ja Centre Roomi nime all tuntud saali, mille taga asub kuulus rõdu, millelt kuninglik perekond välja kogunenud austajatele lehvitab ning paraade vastu võtmas käib. Rõdule turiste siiski ei lasta, ühe põhjusena on toodud välja ka selle ohtlikult madal piire.

East Wing Highlight Touri kestvuseks on 45 minutit ning Royal Collection Trusti andmeil saavad huvilised pärast giidi järelevalve all tehtud külaskäiku veel palee teatud osades omal käel ringi vaadata. Igale tuurile lubatakse 20 inimest, mis selgitab ka seda, miks tuurid on selleks aastaks juba läbi müüdud. Pileti hinnaks on 75 naela (umbes 89 eurot) täiskasvanule, 63,50 naela 18–24-aastastele ning 59 naela puudega inimestele ja lastele. Huvilised leiavad Buckinghami palee põhiplaani siit ning saavad interjööri tasuta kaeda BBC videost.