Kuhu lendab veel Aeroflot?

Kuigi Venemaa lennukompaniid ei ole alates Ukrainale kallaletungimisest oodatud Euroopa Liidu ja paljude teiste lääneriikide õhuruumi, on Aeroflot koos oma allüksustega jätkanud lendamist mõningatesse teistesse riikidesse, vahendab veebileht Simpleflying , näiteks kuuluvad sihtkohtade nimekirja Armeenia, Kuuba, Kõrgõzstan, Egiptus, Hiina, India, Iraan, Mauritius, Sri Lanka ja Araabia Ühendemiraadid.

Kuhu toimub kõige enam rahvusvahelisi reise? Simpleflyingu vahendatud andmetel on esimene ja teine sihtkoht Türgis. Antalya ja Moskva vahel osutab Vene lennufirma juulis 383 edasi-tagasireisi, pakkudes kokku reisimisvõimalust 110 628 inimesele, Istanbuli ja Moskva vahel on edasi-tagasireise 372. Populaarsuselt kolmas sihtkoht on Jerevan Armeenias 310 edasi-tagasilennuga.