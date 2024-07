PILDID Viis imelist teemaparki, mida Euroopas Disneylandi asemel külastada

Europa-Park, Saksamaa

Europa-Park on Saksamaa suurim teemapark ja see meelitab igal aastal kohale üle kuue miljoni külastaja. Seal on üle saja atraktsiooni, mille hulgas on 13 Ameerika mäge – Volton Nevera on neist kõige uuem ja see avati aprillis Horvaatia-teemalises alas. Park avati 1975. aastal ja 2019. aastal lisandus sinna suur veepark Rulantica.

Kronasar, üks Europa-Parki temaatilistest hotellidest. Foto: Shutterstock

Rulantica on viie jalgpalliväljaku suurune, sisaldab 14 teemamaad, 50 liumäge ja aasta ringi 32-kraadist temperatuuri. Valida saab kuue teemahotelli vahel, samuti on olemas kämpingud, palkmajad ja haagissuvilapargid.

Päevapiletid Europa-Parki maksavad täiskasvanutele alates 61,50 eurost ja Rulantica piletid alates 35,50 eurost, kombineeritud piletid algavad 76 eurost.

Tivoli Gardens, Taani

Kopenhaageni Tivoli Gardens on väike teemapark, mis väidetavalt on Disney teemaparke inspireerinud. See avati 1843. aastal ja asub pealinna keskuses, olles üks vanimaid parke maailmas. Seal on 30 atraktsiooni, millest peamisteks atraktsioonideks on suur vaateratas ja üks kõige vanem Ameerika mägi, mis on puidust ehitatud.

Tivoli Gardens Kopenhaagenis. Foto: Shutterstock

Kohapeal pole hotelle, kuid pargi ligidusest on mitmeid leida, kuna park asub Kopenhaageni keskel. Pilet maksab 20 eurot kõigile, kes on vanem kui kaheksa eluaastat. Atraktsioonide kasutamiseks tuleb lisaks 38 eurot maksta.

Efteling, Holland