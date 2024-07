Ka presidentide lennukid hilinevad

Soome Vabariigi president Alexander Stubb teatas täna õhtul sotsiaalmeediakanalis X, et jõuab lennuki hilinemise tõttu NATO tippkohtumisele viivitusega, teavitab YLE. Tippkohtumine leiab aset Washington DCs 9. juulist 11. juulini ning Stubb annab teada, et lennuplaanides toimunud muudatused mõjutavad ka tema homset programmi. Kuigi Stubb ei avaldanud, mis lennufirmaga ta USAsse lendab, paljastas ta siiski, et reis jätkub homme ehk 9. juulil.