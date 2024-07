VIDEO Uus kuum trend: naised maksavad tuhandeid, et minna metsa ja karjuda endast kõik välja

Raevurituaalid on pälvinud suurt tähelepanu Tiktokis, kus need on leidnud vastukaja, eriti naiste seas. Kommentaarides kirjeldatakse, kui liigutav on näha teisi naisi oma viha välja elamas ja kuidas ühiskond surub naiste eneseväljendamist pahatihti alla.

«See pole koht, kus kedagi mõistetakse hukka,» ütles üks osalejatest. «Seal ei ütle keegi sulle (kui naisele), et sa oled emotsionaalselt üles köetud, et sul on päevad, et sa oled lihtsalt hull või mida iganes muud. See on koht, kus sa saad tõenäoliselt esimest korda üle väga pika aja, kui üldse kunagi, oma tunded välja lasta ning kõva häälega karjuda.»