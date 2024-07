Kolm enam levinud haigust, mida basseinist võib saada

Kõhulahtisusega seotud haiguste peamiseks põhjuseks on väljaheite sattumine basseini. Väljaheited sisaldavad miljoneid mikroobe, nagu krüptosporiidium, noroviirus, giardia, shigella ja E. coli. Need mikroobid võivad ka ilma nähtava saastumiseta levida. Sümptomid võivad hõlmata kõhulahtisust, iiveldust, oksendamist, palavikku ja kõhuvalu.

Ennetamiseks on oluline tagada basseinis õige kloori ja broomi tase ning vältida ujumist, kui teil on hiljuti olnud kõhulahtisus. Krüptosporiidium on eriti vastupidav ja võib ellu jääda üle seitsme päeva kloorivees. Soovitatav on uurida, kas basseinis on hiljuti proove võetud või veepuhastust tehtud.