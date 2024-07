FOTO Namiibia vaatamisväärsust rüvetanud turiste võib oodata karm karistus

Turistid on taas kord järjekordse maamärgi juures lugupidamatult käitunud ja seda seekord Namiibias.

«See loob Namiibiale halva maine,» ütles Namiibia Turismiühenduste Föderatsiooni aseesimees Kenneth Nependa ajalehele Namibian Sun. Ta kurtis, et selline käitumine võib meelitada turiste, kes arvavad, et riigis on kõik lubatud.