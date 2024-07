VIDEO «Proovisin halvimate hinnangutega restorani – kogemus hämmastas mind korralikult»

Jutt käib Popeyes Louisiana Kitcheni toidukohast, mille hinne on 850 Tripadvisori arvustuse põhjal 1,9 5st. «Vaatame, kas asi on tegelikult nii hull,» lausus ta entusiastlikult enne restorani sisenemist ( @Parkersiedel ).

Siis näitas ta, milline näeb välja tualettruum. «See on tegelikult väga puhas – välja arvatud see, et seal polnud seebidosaatorit,» ütles ta. Viis minutit hiljem oli tema tellimus valmis saanud. «Kas kana on toores, nagu arvustused ütlevad?» küsis ta. Pärast ampsu võtmist, tunnistas ta, et see toit oli tegelikult väga hea.