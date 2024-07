Anonüümseks jääda soovinud mees reisis New Yorgist Hawaiile, tegemist oli 12-tunnise lennuga. Ta oli broneerinud endale enne pardale minekut suurema jalaruumiga istme, mis läks talle maksma 200 naela ja lennupunkte.

«Nad vaatasid koos stjuardessiga korraks ringi, rääkisid natuke omavahel ja siis astus see naine minu juurde ja küsis, kas ma oleksin nõus tema seisundi tõttu istet vahetama. Keeldusin viisakalt. Selgitasin, et olen selle spetsiaalselt broneerinud, kuna ma olen üsna pikk (193cm) ning vajan selle tõttu suuremat jalaruumi.»

Mees selgitas, et stjuardess oli mõistev ja hakkas küsima teistelt reisijatelt, kuid paraku lükkasid ka nemad selle palve tagasi. Sellest hoolimata valdas meest süütunne, kas ta tegi ikkagi õige otsuse.

Ta lisas: «Seepeale ütles ta mulle, et ma ei mõista, mis tunne on olla naine, kes selles suvekuumuses last kannab, ärritus ning läks ära. Tundsin end kogu lennu aja nii kohmetult, sest iga kord, kui ma ka tualetti läksin, pidin temast mööduma. Ka siis, kui ma maandusin, tundsin end ikka süüdi.»