KAOS EUROOPA TAEVAS Sajad lennud hilinevad või jäävad suisa ära. Milles asi?

Eurocontroli (ATC) teenustes on esinenud viimase aasta jooksul mitmeid tõrkeid, hoolimata sellest, et lendude maht on näiteks võrreldes 2019. aasta tasemest 5% madalam. Põhjuseks jätkuv personalipuudus ja nüüd ka Maastrichti keskuses esinenud tehnilised rikked.

Neljapäeval, 27. juunil hilines enam kui 30% Ryanairi 3500 lennust, 16 lennukit olid öösel baasist väljas, mis tähendab, et lennukid jäid välja oma lennujaama liikumiskelladest. Täna hommikul hilines 25% Ryanairi esimese laine väljumistest (150 lennukist 600-st).

Ryanairi operatiivjuht Neal McMahon kommenteeris olukorda järgenvalt:

«Sel suvel on ATC-teenused Euroopas kõigi aegade halvimal tasemel. Ryanairi ja paljude teiste Euroopa lennufirmade lennuplaanid hilinevad, lende tühistatakse ja reisijate arv on häiritud Euroopa lennujuhtimissüsteemi halva juhtimise tõttu. Kutsume Eurocontroli peadirektoraadi Raul Medinat üles selgitama, miks Euroopa lennujuhtimiskeskustes on korduvalt vähe töötajaid ja nad väidavad nüüd Maastrichti keskuse seadmete rikkeid, mis mõjutavad kõiki Euroopa lennufirmasid. On vastuvõetamatu, et iga neljas Ryanairi täna toimunud esimese laine väljumine hilines ATC töötajate nappuse ja seadmete rikete tõttu.

Viimase 3 aasta jooksul on Euroopa lennujuhtimisteenuste tasud rekordtasemel tõusnud, kuid personali ja teeninduse tase on jätkuvalt langenud. Kutsume Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyeni üles võtma meetmeid, et kiiresti reformida Euroopa lennujuhtimisteenused. Eurocontroli peadirektoraat Raul Medina peab nüüd tegutsema, et pakkuda Euroopa kodanikele tõhusat ja tulemuslikku lennujuhtimisteenust. Sellised korduvad ATC viivitused ja tühistamised on vastuvõetamatud. Vabandame oma reisijate ees nende korduvate ATC-lendude hilinemiste ja lendude tühistamiste pärast, mis on väga kahetsusväärsed, kuid Ryanairi kontrolli alt väljas.»