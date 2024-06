Hiljuti lugesin, et lennunutjaid on piisavalt selleks, et fenomenile oleks antud ka nimi: «miilinutu klubi» (mile cry club). Teadlased püüdsid põhjendada, et kaasa aitab suure kõrgusega kaasnev haavatavuse tunnetamine, fossiilsete kütuse jõul ebaloomuliku kiirusega asukoha vahetamine jne, kuid miskipärast on mu silmad viimaste kriiside ajal täiesti ära kuivanud. Kohati on sellest lausa kahju. Nutta oli vabastav.