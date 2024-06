Lufthansa hakkab homsest «keskkonnakuludega» seoses rohkem raha kasseerima

Lufthansa Group teatab , et alates 26. juunist lisandub väljastatud piletitele «keskkonnakulude lisatasu» (enviromental cost surcharge), mis ulatub sõltuvalt reisiklassist ja lennu pikkusest 1 kuni 72 euroni iga lennusegmendi kohta. Üks lennusegment on näiteks lend Tallinnast Frankfurti, lend läbi Frankfurdi Londonisse sisaldab aga juba kahte segmenti ja edasi-tagasi lend Londonisse nelja segmenti.

Lufthansa on põhjendanud, et «lisatasu katab täiendavad kulud, mis tulenevad seadusandlikest keskkonnaregulatsioonidest» ja viidanud täpsemalt nõudele, mis sätestab, et alates 2025 aastast peab lennukikütus sisaldama 2% jätkusuutlikke komponente. Ka on Lufthansa viidanud Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi kohandustele ja muudele «regulatiivsetele kuludele».