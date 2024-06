Siiski loeti mõtlematut tegu piisavalt tõsiseks reegliterikkumiseks ja Taoyuani linnavalitsus algatas uurimise Sushiro keti vastu, viimane teatas aga omakorda, et hakkab kaotatud sissetulekut ja mainekahju sisse nõudma restoranis ebasobiva einestamiskäitumisega silma paistnud pildipostitajalt. «Tegudel on tagajärjed,» nentis Sushiro.

Nagu selgub Straits Timesi artiklist, on sotsiaalmeediasse sisuloojad varemgi piisavalt sushi-restorane kimbutanud, mistõttu on hakatud rääkima juba ka «sushi-terrorismist». Toiduhügieeni suhtes väga tundlikus Jaapanis mõisteti veebruaris enam kui kaheks aastaks vangi sisulooja, kes oli arvanud, et talle toob jälgijaid juurde video, milles ta Yoshinoya linna sushi-restoranis jagamiseks mõeldud kausist juba kasutatud pulkadega endale ingveritükke otse suhu kühveldab. Mullu esitas Sushiro aga 67 miljoni jeeni suuruse (umbes 392 000 eurot) kahjunõude ühe teismelise sisulooja vastu, kes arvas, et on tore mõte postitada Twitterisse video, kuidas ta Gifu linnas asuvas Sushiro restoranis sojakastme jaoks mõeldud taldrikut limpsib ning konveierlindil temast möödasõitvaid sushi-portsjoneid oma sõrmedega puudutab.