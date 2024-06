Meeleheitel neiu kohtus Doha lennujaamas «hea haldjaga»

Eelmise aasta lõpus Qatar Airwaysi juhtima hakanud Badr Mohammed Al Meer on tõusnud kiiresti esile erakordsete sammudega, vahendab veebileht One Mile At The Time. Vaid ühe näitena veedab Al Meer sageli nädalavahetusi Doha Hamadi nimelises lennujaamas ringi kõndides ja toimuval pilku peal hoides ning, nagu hiljuti selgus, ka reisijaid aidates. Nagu kirjutab One Mile At The Time viitega sotsiaalmeediavõrgustikus X jagatud kogemusele, astus Al Meer ligi väljuvate lendude tabloo all kurvastavale noorele naisele, kellel ei õnnestunud oma standby-piletiga Dohast kuidagi USAsse suunduvale lennule kohta saada. Õnnetu neiu, kes oli saabunud Bangkokist ja juba väga väsinud, broneeriti Al Meeri korralduste kohaselt New Yorki viiva lennuki äriklassi. One Mile At The Time kontrollis uskumatuna kõlavat lugu oma allikatest ja selgus, et see vastab tõele. Muuhulgas on Al Meer paistnud silma teistegi inimsõbralike sammudega, näiteks kaotas ta ära arbitaarse reegli, mis kohustas Qatar Airwaysi kabiinipersonali viibima kompanii poolt ettenähtud eluasemes igal ööl kella 4 ja 7 vahelisel ajal ka siis, kui nad järgmisel päeval kuhugi lendama ei pidanud. Ka likvideeris Al Meer reegli, mis ei lubanud kompanii töötajail endast univormis tehtud pilte sotsaalmeedias jagada.