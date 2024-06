PEIDETUD PÄRL Tilluke Kreeka saar üllatab oma taskukohaste hindadega

Õnneks on Kreekas mitmeid teisi saari, mis pakuvad sarnaseid kogemusi, kuid vaid murdosa hinna eest. Üks selline koht on Agistri, mis asub Ateenast praamiga vaid ühe tunni kaugusel.

Saarel on võluvad väikesd külad, mida ümbritseb kaunis meri. Saare vähem tuntud staatus muudab selle taskukohaseks valikuks. Selle rannad ja matkarajad said Culture Tripi reisiekspertidelt heakskiidu.

Nad kirjutasid: «Kui otsite kiiret põgenemist Ateenast, on Agistri teie parim valik. Agistri on lähedal asuvast Aeginast palju taskukohasem ning see väike saar on vaid 60-minutilise praamisõidu kaugusel Pireuse sadamast.»

«Jalutage fuksiate vahel läbi Skala küla ja puhake mõnes teeäärses kohvikus. Saarel on matkaradadega metsad ja unistavad rannad. Ärge jätke vahele snorgeldamist männimetsaga ääristatud Aponisose basseinilaadsetes vetes.»

«Kogege lõõgastunud saareelu, peatudes Saronises, kus koduaias serveeritakse hommikusöögiks omatehtud moosi ja saiakesi. Broneerige päevakruiis Ateenast, et saada osa Agistrist, samuti lähedal asuvatest Monist ja Aeginast,» soovitasid eksperdid.

Majutusega hoiab Agistris kõige enam kokku, kuna kaheinimesetoad maksavad ainult 30 eurot öö kohta. Eelroog koos pearooga maksab saarel keskmiselt 17 eurot inimese kohta ning õlu umbes 2 eurot.

Kuna vahemaad on saarel väga lühikesed, siis transpordi peale raha ei pea kulutama. Kõiki vahemaid saab jalutades läbida, valik on ka jalgrattaga sõita, vahendab The Sun.

Vaatamata oma suurusele on saarel palju nautida. Agistrit ümbritsevad veed on türkiissinised ja väga selged ning sobivad snorgeldamiseks. Saadaval on ka hobustega ratsutamine, meresüstamine, sukeldumine ja paadiekskursioonid.

Sõbralik, lõõgastunud, ehtne ja väga kreekalik Agistri on sihtkoht, mida tuleks avastada.