JUHTIMISKESKUS PAANIKAS Ohtlikult madalale laskunud Boeing 737 hirmutas kohalikke elanikke

Boeing 737-800 lendas kolmapäeval veidi pärast südaööd üle Yukoni keskkooli, olles saanud loa Will Rogers World Airportis maandumiseks, teatas ajaleht Oklahoman. Lennuk tõusis lõpuks uuesti kõrgemale ning maandus pärast lennujaama kohal tiirutamist ohutult.

Southwest Airlines uurib juhtumit koos föderaalsete ametnikega. Hetkel on ametnikud kinnitanud, et lennuki esimene maandumiskatse luhtus, vahendab New York Post.