Maailma populaarseimad sihtkohad on asunud turiste eemale peletama

Maikuus enam kui kolme miljoni turisti poolt külastatud Jaapanis on asutud välismaalastelt küsima kõrgemaid hindasid, et tüütut külastajatevoolu veidigi tõrjuda, vahendab Bangkok Post. Näiteks on Himeij linnapea otsustanud, et linna sajanditevanuse kindluse külastamise eest tuleb turistidel edaspidi maksta kuus korda rohkem (ehk umbes 28 eurot) kui residentidel. Osaka kuberner on lubanud sama hinnastamispõhimõtet rakendada kuulsa Osaka kindluse piletite osas. Kyotos on aga ülepea keelatud huvireisijail kuulsasse Gioni geishapiirkonda sisenemine.